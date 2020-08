Meghan schrieb voller Bewunderung über Ivanka Trump

2014 schreib Meghan auf ihrem mittlerweile stillgelegten Blog "The Tig", Ivanka Trump seiIvanka Trump sei "umwerfend schön" und eine "intelligente" Frau. Als die Tochter des US-Präsidenten sich dann für ein Treffen in New York bereit erklärte, schien die damalige Schauspielerin vollkommen fasziniert zu sein. "Wenn wir etwas trinken, werde ich dafür sorgen, dass ich bestelle, was immer sie auch tut - denn diese Frau scheint die Formel für Erfolg auf den Punkt gebracht zu haben", zitiert "The Sun" den mittlerweile stillgelegten Blog der heutigen Herzogin.

Doch von der einstigen Bewunderung wird im Buch über Meghan und Harrys Leben kein Wort verloren. Der Satiriker und Insider Craig Brown ist sich sicher, dass die Freundschaft herausgenommen wurde, um die "Mission" von Harry und Meghan nicht zu gefährden.