Privatpalast: Meghan und Harry residieren nicht etwa in einer schicken Villa. Nein, es ist ein Privatpalast in Montecito, der "Chateau of Riven Rock" heißt. Der Wert der Immobilie: rund 12 Millionen Dollar. Das Schloss ist bestens geschützt, wird rund um die Uhr überwacht - hier kommt nur rein, wer darf! Die Aussicht ist der Hammer: auf der einen Seite der Pazifik, gegenüber davon die Berge. 1350 Quadratmeter Wohnfläche bietet viel Platz zum Spielen. Dazu drei Hektar Land mit Privatspielplatz.