Mit ihrem Vater liegt Meghan bereits seit ihrer Hochzeit mit Harry im Frühjahr 2018 im Clinch. Thomas Markle hatte seine Teilnahme zu dem Spektakel mit Hunderttausenden Schaulustigen in Windsor kurzfristig abgesagt - wegen gesundheitlicher Gründe, wie er es darstellt. Seitdem sind die beiden zerstritten. Thomas Markle hatte unter anderem einen handgeschriebenen Brief Meghans an Journalisten der "Mail on Sunday" gegeben.

Nun hat sich Thomas Markle das Interview seiner Tochter mit Oprah angesehen und die Gelegenheit für einen Rundumschlag gegen Harry genutzt. Im britischen Fernsehen appelliert er an seine Tochter ihm für die gestellten Fotos zu vergeben und zieht einen Vergleich zu Schwiegersohn Harry: "Wir machen alle Fehler. Aber ich habe nie nackt Billiard gespielt oder mich als Hitler verkleidet, so wie Harry."

Dann nutzt Markle seinen Auftritt noch dafür, sich zu den Rassismus-Anschuldigungen gegen Enkelsohn Archie zu äußern: "Ich glaube nicht, dass die Royals Rassisten sind. Ich glaube nicht, dass die Briten Rassisten sind. (...) Diese Sache mit der Farbe des Babys, wie dunkel es sein werde, ich nehme an und hoffe, dass es nur eine dumme Frage war von irgendwem. Es könnte so einfach sein, einfacher als wenn es ein totaler Rassist wäre...." Schließlich wendet er sich noch an seine Tochter, sehnt eine Versöhnung mit ihr herbei. Der Vater bot seiner Tochter Meghan und Harry in seinem ITV-Interview an, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen und sich zu treffen. Wenn er vor dem Paar direkt höre, werde er auch aufhören, mit den Medien zu sprechen, kündigte Markle an.