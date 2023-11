Neues Enthüllungsbuch leakt Namen des royalen "Rassisten"

Übersetzungsfehler in der niederländischen Version von Omid Scobies "Endgame" sorgt für Aufregung

Zurzeit herrscht große Aufruhr wegen des neuen royalen Enthüllungsbuchs "Endgame". Autor Omid Scobie startet darin einen Rundumschlag gegen Prinz William, Herzogin Kate und viele weitere Mitglieder des britischen Königshauses. In der niederländischen Version enthüllt er gar den Namen des Royals, der sich Sorgen um die Hautfarbe von Baby Archie gemacht haben soll. Prinz Harry und Ehefrau Meghan haben bei Oprah schon einmal über den vermeintlichen Rassisten gesprochen.

Verkauf vorerst gestoppt

In den Niederlanden wurde das Buch also sofort wieder aus dem Handel genommen. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA in der Nacht zum Mittwoch. Omid Scobie selbst betonte, dass es sich dabei mit Sicherheit nicht um einen Übersetzungsfehler handle, da er "nie eine Variante produziert habe, in der Namen vorkommen." Also alles nur Zufall? Scobie schrieb schon einmal ein Enthüllungsbuch mit dem Titel "Finding Freedom". Er hat ein Naheverhältnis zu Meghan und Harry. Die anderen Royals kommen in seinen Werken nicht allzu gut weg.