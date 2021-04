Prinz Harry und William: Friedens-Gipfel vor Philips Beerdigung

Nach dem umstrittenen Oprah-Interview gibt es schließlich eine Menge zu besprechen.

Friede. Prinz Harry und sein Bruder William werden sich zwar vor dem Begräbnis ihres Großvaters nicht persönlich treffen (Harry ist bis dahin in Quarantäne), doch jetzt wird gemunkelt, dass sich die beiden bereits am Telefon ausgesprochen haben.

Herzogin Kate soll am Samstag die Vermittlerin zwischen den beiden Brüdern spielen. Am Grab sollen sie dann endlich wieder Seite an Seite stehen.