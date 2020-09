Prinz Harry wird 36 - darum ist der Geburtstag speziell

Prinz Harry ist 36 Jahre alt und dieser Geburtstag bedeutet etwas besonderes.

Harry, der Duke of Sussex, wird am 15. September 36 Jahre alt. Es wird kein Geburtstag wie sonst sein.

Ohne Stammfamilie

Harry wird seinen Freudentag dieses Jahr ohne seine Stammfamilie feiern müssen. Er lebt mit seiner Frau Meghan und Söhnchen Archie seit einiger Zeit in einer Luxusvilla in Malibu. Sein Vater Charles, Bruder William und der Rest der Familie weilt in England. Grüße können alleine wegen der Corona-Pandemie nur virtuell erfolgen. Auf Instagram hat Papa Charles bereits gratuliert.

Mit Abstand

Auch die Menschen, die Harry und Meghan in Kalifornien kennt, dürfen nicht mit ihm feiern. Denn es gilt ein striktes Kontaktverbot für Personen, die nicht im gleichen Haushalt wohnen, Feste und Ansammlungen sind per Gesetz streng verboten.

Diana-Andenken

Harry ist nun so alt, wie seine Mutter Lady Diana, als sie in Paria 1997 tödlich verunglückte. Für Harry, der damals 12 Jahre alt war und lange Zeit mit der Trauer zu kämpfen hatte, sicher kein leichter Geburtstag.

© Getty Images

Harry wandelt in den Wegen, die einst seine Mutter einschlug und engagiert sich wohltätig.