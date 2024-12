Sein neuer Look soll eine neue Ära markieren, sind sich alle einig.

Dass Prinz Williams Bart jüngst positiv auffiel, ist längst bekannt. Im Internet ging es ordentlich rund, als der künftige Thronfolger zum ersten Mal mit der kessen Gesichtsbehaarung gesehen wurde.

Umstyling

Bärte sind lange Zeit an Königshäusern verpönt gewesen. Doch die nächste Generation pfeift auf diese Etikette und trägt vermehrt pelzige Wangen. Die royalen Fans freut es, denn das Styling kommt gut an.





Kecke Kommentare

Doch es gibt noch eine Steigerung der Verzückung. In den social Media Kanäle von William und Kate finden sich aktuelle Fotos und Videos auf denen William mit Bart und in Uniform zu sehen ist! Die Kommentare - richtig keck! Alle sind sich einig, dass dieses Umstyling den Prinzen noch besser erscheinen lässt in seiner Rolle als moderner Vater, Monarch und künftiger König. Manch ein Kommentar ist fast anzüglich...