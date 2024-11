× Prinzessin Diana († 36): Ex-Chauffeur bricht sein Schweigen

Der einstige Fahrer von Lady Di verrät, welche Lüge ihn seinen Job gekostet hat und was passiert wäre, wenn er nicht gekündigt worden wäre.

Prinzessin Dianas ehemaliger Chauffeur Steve Davies hat nach 30 Jahren des Schweigens über seine Zeit im königlichen Dienst gesprochen. Dabei verriet er, wie sein Leben durch den falschen Vorwurf des BBC-Reporters Martin Bashir, er würde vertrauliche Informationen preisgeben, ruiniert wurde.

Fahrer wurde betrogen

In einem Interview mit der "Mail on Sunday" erzählt Davies, wie Bashirs Lügen die Prinzessin gegen ihn aufbrachten und seine Karriere als einer der vertrauenswürdigsten Fahrer der königlichen Familie zerstörten. Er kritisiert die BBC scharf dafür, dass sie ihm jahrelang verschwiegen hatte, dass auch er ein Opfer des Lügennetzes war, das Bashir gesponnen hatte, um das berüchtigte Panorama-Interview von 1995 mit Diana zu sichern.

"The Crown" offenbarte Wahrheit

Steve Davies bekam nicht einmal eine Erklärung, als er im März 1996 nach acht Jahren als königlicher Vorzeige-Fahrer plötzlich entlassen wurde. Erst vor zwei Jahren erfuhr er die schockierende Wahrheit, als er eine Episode des Netflix-Dramas "The Crown" sah. In einem Treffen im September 1995 erzählte Bashir Prinzessin Diana und ihrem Bruder Earl Spencer fälschlicherweise, dass Herr Davies einer Zeitung Informationen zukommen ließe – Teil seines Plans, sie zu verunsichern und ihr Vertrauen für ein Interview zu gewinnen.

© getty ×

Skandal geht erneut los

Jetzt entfacht Davies den Skandal noch einmal neu und äußert sich erstmals selbst zu den Gerüchten. „Ich wurde aus einer Stelle gedrängt, die ich als Lebensaufgabe gesehen habe. Der Dienst am Königshaus bedeutet, vertrauenswürdig und loyal zu sein, Diskretion zu zeigen und ein Pflichtbewusstsein zu haben. Ihr Ruf, Ihr guter Name ist alles. Martin Bashir hat mir meinen guten Ruf geraubt, indem er diese Anschuldigungen gegenüber Diana erhoben hat", erklärt Steve.

© Getty Images ×

Davies über Diana: "Ich hätte eine Kugel für sie abgefangen"

Herr Davies, ein ehemaliger Soldat, begann 1988 als königlicher Chauffeur und widmete sich ganz der Prinzessin, nachdem sie sich von Charles getrennt hatte. Er wurde zu einer wichtigen Bezugsperson in Dianas engstem Kreis. Er war ihr Fahrer in jener Nacht im Juni 1994, als sie bei einem Dinner ein atemberaubendes schwarzes Kleid trug, das später als das „Rachekleid“ bekannt wurde, und stand ihr zur Seite, als sie mit den jungen Prinzen den Freizeitpark Alton Towers besuchte. „Ich hätte eine Kugel für Diana abgefangen,“ sagte Herr Davies, der bisher noch nie öffentlich über seine Zeit im königlichen Dienst gesprochen hat. „Mein Beruf war mein Leben. Ich war immer für sie da.“ Er sei sich sicher, dass Diana noch leben würde, wenn er in der Schicksalsnacht ihr Chauffeur gewesen wäre.

© all ×

BBC musste zahlen

Er sagte, Bashirs Täuschung habe „enorme Auswirkungen auf mein Leben gehabt“ und fügte hinzu: „Ich ging von meinem Traumjob dazu über, komplett neu anfangen zu müssen. Und fast 30 Jahre lang hatte ich keine Ahnung, warum. Was Bashir tat, um sein Interview zu sichern, war erschreckend.“ Im Mai zahlte die BBC Herrn Davies eine Entschädigung, nachdem das High Court hörte, wie er durch Spekulationen über den Verlust seines Jobs „gequält“ wurde.