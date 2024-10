Nach sechs Jahren: William spricht öffentlich über seinen Bruder Harry

Zwischen Prinz William und seinem Bruder Harry herrscht seit Jahren Funkstille. In einer neuen Doku erwähnt William jetzt erstmals wieder Harrys Namen

Einst unzertrennlich, jetzt auf Distanz. Seit Harrys Umzug in die USA und dem Erscheinen seiner Biografie "Spare" herrscht Eiszeit zwischen den Brüdern. Schon 2019 meinte William in einem Interview über seinen Bruder: "Wir sind sicherlich auf verschiedenen Wegen." Öffentlich hat William den Namen seines Bruders seit sechs Jahren nicht mehr in den Mund genommen. Bis jetzt.

In seiner neuen Doku "Prince William: We Can End Homelessness“ ("Wir können die Obdachlosigkeit beenden") erwähnt Wiliam Harry ganz nebenbei, als er über ein gemeinsames Erlebnis mit seiner Mutter Diana spricht. Dabei beschreibt er einen Kindheitsmoment, als alle gemeinsam ein Wohltätigkeitsorganisation besuchten, die Obdachlosen hilft. "Meine Mutter nahm mich mit zu ‚The Passage‘ – sie nahm Harry und mich beide dorthin mit“, erzählt William. "Ich muss 11, vielleicht 10 Jahre alt gewesen sein. Ich hatte so etwas noch nie zuvor gesehen und war ein bisschen ängstlich, was mich erwarten würde", führt William weiter aus.

Prinzessin Diana mit Harry und William © Getty ×

Die namentliche Erwähnung Harrys sorgt nun in England für Aufsehen. Britische Medien berichten von einem "Ölzweig", den William seinem Bruder reicht. Ob es wirklich ein erster Schritt zur Versöhnung zwischen den Brüdern ist, wird sich zeigen. Das Problem dabei soll vor allem Harrys Frau Meghan sein, mit der die Royals nichts zu tun haben wollen.