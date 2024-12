Prinzessin Kate: Emotionale Worte beim Weihnachts-Gottesdienst

Prinzessin Kate (42) erlebte ein Jahr voller Herausforderungen – und zeigte sich bei ihrem traditionellen Weihnachtsgottesdienst in der Westminster Abbey so emotional wie selten zuvor

Am Freitagabend schlug die sonst so kontrollierte und stets perfekt gestylte Ehefrau von Prinz William (42) nachdenkliche Töne an und gab tiefe Einblicke in die schwierigen Monate, die hinter ihr liegen. Die Dreifach-Mutter, die sonst für ihren makellosen Auftritt im Namen der Krone bekannt ist, musste sich dieses Jahr auf sich selbst und ihre Gesundheit konzentrieren. Anfang 2024 erhielt sie die schockierende Diagnose Krebs. Doch nach einer kräftezehrenden Chemotherapie kehrte sie nun stärker und entschlossener in ihre royalen Aufgaben zurück.

Prinzessin Kate © Getty ×

Die Veranstaltung, die unter dem Motto „Together at Christmas“ stand, war nicht nur ein besinnlicher Abend, sondern auch eine Gelegenheit für Kate, die Bedeutung von Zusammenhalt zu betonen. Begleitet von ihrem Ehemann William und den drei gemeinsamen Kindern George (11), Charlotte (9) und Louis (6) sowie ihrer Schwester Pippa (41) und ihrem Bruder James (37), erinnerte die Prinzessin von Wales daran, wie wichtig es ist, in schweren Zeiten füreinander da zu sein.

William, George, Charlotte, Louis und Kate © Getty ×

In einer berührenden Ansprache erklärte Kate: „Vergangenes Jahr um diese Zeit wusste ich noch nicht, was das für ein Jahr werden würde. Die Diagnose und die Chemotherapie waren eine große Herausforderung – und doch bin ich hier, um mit Ihnen gemeinsam den Geist der Weihnacht zu feiern.“ Im Gespräch mit der britischen Sängerin Paloma Faith, die den Abend musikalisch begleitete, zeigte sich Kate besonders mitfühlend: „Ich glaube, viele Menschen haben dieses Jahr schwierige Zeiten erlebt. Viele von ihnen sind auch heute hier.“

Trotz ihrer eigenen Strapazen dachte Kate vor allem an andere. Ihre Botschaft war klar: Zusammenhalt und Mitgefühl sind der Schlüssel, um selbst die schwierigsten Zeiten zu überwinden. Dass Prinzessin Kate nicht nur als Royal, sondern auch als Mensch in den Herzen vieler Menschen fest verankert ist, zeigte der Abend einmal mehr. Mit ihrer Stärke, ihrer Offenheit und ihrem Blick für andere bewies sie, warum sie als wahre Hoffnungsträgerin der britischen Monarchie gilt.