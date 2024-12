Prinzessin Kate zeigt sich emotional

Prinzessin Kate Middleton (42) zeigte sich während des Schlussliedes ihres "Together At Christmas"-Weihnachtskonzerts gerührt. Sie nahm trotz ihres Krebsleidens an ihrer jährlichen Veranstaltung teil.

Die Prinzessin von Wales zeigte sich in einer TV-Ausstrahlung ihrer Veranstaltung "Together At Christmas" in der Westminster Abbey. Der Gottesdienst wurde bereits am 6. Dezember aufgezeichnet und am Heiligen Abend von ITV gesendet. Der Gottesdienst wurde von Mitgliedern der königlichen Familie besucht, darunter Kate Middleton, ihr Mann Prinz William und ihre gemeinsamen Kinder George, Charlotte und Louis.

Kate Middleton, die eines ihrer schwersten Jahre mit einer vorbeugenden Chemotherapie gegen ihre Krebserkrankung begann, zeigte sich beim letzten Lied des Weihnachtskonzerts "Hark The Herald Angels Sing" sichtlich gerührt.

Während sie an der Seite ihrer Kinder weitersang, wirkte Kate in den letzten Minuten des Gottesdienstes, der ihre bisher größte Rückkehr in die Öffentlichkeit nach ihrem schwierigen Jahr darstellte, sehr bewegt und machte dabei "eine glänzende Figur", wie "Daily Mail" berichtet. Die Atmosphäre in der Kirche war besinnlich. Kerzen erhellten den Saal.

Emotionale Botschaft

In ihrer Ansprache zu Beginn ihres jährlichen Weihnachtskonzerts rief Kate die Menschen dazu auf, "langsamer zu werden und über die tieferen Dinge nachzudenken, die uns alle verbinden" und sich "der Liebe, nicht der Angst" zuzuwenden.

"Weihnachten ist eine meiner Lieblingszeiten im Jahr, es ist die Zeit der Geschenke, des Lametta und der Mince Pies (Anm.: traditionelles süßes Gebäck), aber es ist auch die Zeit, um innezuhalten und über die tieferen Dinge nachzudenken, die uns alle verbinden", sagte Kate.

"Die Weihnachtsgeschichte ermutigt uns, die Erfahrungen und Gefühle anderer zu berücksichtigen", fügte sie hinzu.

"Es ist die Liebe, die das größte Geschenk ist, das wir erhalten können, nicht nur zu Weihnachten, sondern an jedem Tag unseres Lebens", so die Prinzessin.