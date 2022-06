Blitz-Gefahr: Privatjet der Queen muss Landung abbrechen

Ein Unwetter über London sorgte bei Queen Elisabeth II. für bange Minuten an Bord ihres royalen Privatjets. Der Flieger musste die Landung abbrechen und über dem Flughafen kreisen.

Nach fünf Nächten in Balmoral war die Queen am Weg zurück nach London, wo die Feier zu ihrem 70. Thronjubiläum ansteht. Eigentlich hätte ihr Privatjet am Luftwaffenstützpunkt RAF Northolt im Westen Londons landen sollen. Doch daraus wurde nichts: Der Pilot war bereits im Landeanflug, als er die Maschine noch einmal hochziehen musste – wegen eines Gewittersturms war die Landung zu gefährlich.

© Getty ×

Der royale Jet der Königin

15 bange Minuten musste die Queen während des Unwetters weiter an Bord ausharren, während das Flugzeug über dem Flughafen kreiste. Erst als sich das Wetter besserte, gelang dem Piloten im zweiten Versuch die erfolgreiche Landung.

Der Palast bestätigte die abgebrochene Landung wegen Blitzen, allerdings sei die Sicherheit der Monarchin nicht gefährdet gewesen.