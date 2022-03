Queen (95) zu schwach zum Gassi-Gehen

Auch ein für heute geplanter öffentlicher Termin wurde bereits abgesagt.

Ein Palast-Insiplauderte aus, dass Queen Elizabeth II.(95) seit Oktober 2021 mit ihren geliebten Hunden nicht mehr spazieren geht. "Die Königin wendet sich in Krisenzeiten gewöhnlich ihren Corgis zu. Sie ging fast täglich mit ihnen spazieren, nachdem Philip erkrankte und im vergangenen Jahr starb. Sie sind ein enormer Trostspender, deshalb ist es sehr traurig", so die Quelle zur Sun. Hinzu kommt, dass die Queen am heutigen Gottesdienst in der Westminster Abbey doch nicht teilnimmt.