Queen sagt weitere Feierlichkeiten ab

Königin Elizabeth II. gab bekannt, dass sie nicht an den Gartenpartys im Buckingham Palast teilnehmen wird

Queen Elizabeth II (96) wird nicht an den Gartenpartys anlässlich ihres 70. Thronjubiläums teilnehmen. Stattdessen wird sie durch ein anderes Mitglied der royalen Familie vertreten. In den letzten Monaten machte sich die Öffentlichkeit immer wieder Sorgen um die Gesundheit der Monarchin. Sie könne nicht mehrere Stunden im Freien stehen, daher sei es unmöglich bei den Feierlichkeiten anwesend zu sein. "Es ist eine gute Entscheidung, aber auch sehr schade", sagt Royal-Expertin Angela Levin gegenüber "Daily Mail". Die drei Events werden also am 11., 18. und 25. Mai jeweils ohne die Queen stattfinden.

Vertretung für die Queen

Voraussichtlich wird erneut Prinz Charles den Platz der Königin einnehmen und gemeinsam mit Camilla als Vertretung fungieren. Seit dem vergangenen Herbst ist die Mobilität der mittlerweile 96-Jährigen deutlich eingeschränkt, sodass sie außerhalb von Schloss Windsor nur noch selten Termine wahrnimmt. Mit Spannung wird erwartet, wie oft sie sich während der viertägigen Feiern zu ihrem 70-jährigen Jubiläum auf dem Thron zeigen wird. Beobachter rechnen damit, dass sie sich mindestens am Tag der "Trooping the Colour"-Parade mit ihrer Familie auf dem Balkon zeigen wird und den Gottesdienst in der St. Pauls-Kathedrale besuchen wird. Bei anderen Events gilt dies jedoch als unsicher.