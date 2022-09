× Queen schockt mit blauer Hand

Am Dienstag empfing Königin Elizabeth II. die neue Premierministerin Liz Truss auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral

Königin Elizabeth II. (96) versetzt die Welt erneut in Sorge. Als sie am Dienstag die neue Premierministerin Liz Truss auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral empfing, zeigte sich die Monarchin sehr zerbrechlich. Eine Hand an ihrem Gehstock, die andere streckte sie der Politikerin entgegen. Auffällig: die blaue Farbe ihrer Hände.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet könnte dies ein Zeichen für eine Durchblutungsstörung sein. Der Berliner Handchirurg Dr. Michael Lehnert gab eine Ferndiagnose ab: "„Die blaue Hand der Königin könnte die Folge einer lokalen Durchblutungsstörung sein. Denkbar ist auch ein Hämatom (Bluterguss) nach einer Infusion.“ Im letzten Jahr konnte die Queen nur einzelne Termine wahrnehmen. Ihr Gesundheitszustand lässt es nicht mehr zu, dass sie mehr rausgeht. Die Sorge um die Monarchin wird immer größer.