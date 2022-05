Queen wird vier Tage lang gefeiert

Von Morgen bis Sonntag feiert die Queen ihr Thronjubiläum. Auch mit Harry & Elton John.

Jubiläum. Die ersten Fans campieren schon seit gestern. Die Gold State-Kutsche ist nach 20 Jahren im Museum wieder auf Hochglanz poliert und Stars wie Elton John oder Alicia Keys stecken schon mitten in den Proben. Morgen um 11 Uhr starten mit der Geburtstags-Parade Trooping the ­Colour die Feiern zum 70. Thronjubiläum der Queen. 10.000 Akteure, 105 Fahrzeuge und Stars wie Joan Collins erweisen ihr dabei die Ehre. Auch mit 226 Kanonen-Salven. Im Anschluss will die Queen mit der Familie vom Balkon des Buckingham-Palasts winken. Auch mit Harry und Meghan. Dabei sieht sie erstmals ihre Urenkeltochter Lilibet.

Programm. Am Freitag folgt der Ehrengottesdienst in der St.-Pauls-Kathedrale. Am Samstag hat die Queen zunächst das Pferderennen im Epsom im Visier, dann das große Jubiläums-Konzert mit 30 Topstars rund um die Rockband Queen. Am Sonntag gibt’s den Festumzug Platinum Pageant.