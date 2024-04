Romantische Auszeit für König Charles und seine Camilla

Das Königspaar zieht sich nach seinem Hochzeitstag auf sein Anwesen in Schottland zurück

Am Dienstag feierten König Charles III. und seine Camilla ihren 19. Hochzeitstag. Bis dahin nahm Charles trotz seiner Krebstherapie auch wieder einige offizielle Termine wahr. Jetzt aber braucht der Monarch eine Auszeit. Und zwar mit seiner Königin. Diese gönnt sich das Paar auf ihrem geliebten schottischen Anwesen Birkhall. Per royalem Privatjet kamen Charles und Camilla Mittwochnacht an.

Vom Flughafen ging es direkt zu Haus der verstorbenen Queen Elizabeth II., das nur wenige Kilometer vom Schloss entfernt liegt. Dort verbrachten Charles und Camilla bereits auch ihre Flitterwochen. Doch nicht nur Romantik steht für die Royals am Programm.

Birkhall in Schottland © Getty ×

Nicht bekannt ist, ob Charles seine Krebstherapie bereits abgeschlossen hat, odernur eine Pause zwischen den Behandlungen macht. Charles selbst soll zuversichtlich sein. Zu Ostern zeigte ser sich mit Camilla beim Gottesdienst und erst vor wenigen Tagen bekam er im Buckingham Palast den ersten Geldschein mit seinem Konterfei präsentiert.