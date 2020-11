Alle gegen Camilla: Wegen der Netflix-Serie 'The Crown' hagelt es Kritik von Royal Fans.

Für Leute, die sich mit dem britischen Königshaus beschäftigen, ist es ein alter Hut: Nämlich, dass Thronfolger Charles eine Affäre mit Camilla Parker - vor, während und nach seiner Ehe mit Diana - unterhielt.

© Getty Images

Schon lange ein Paar - Charles und Camilla

Affäre mit Charles

In jungen Jahren wurde Charles davon abgeraten, Camilla zu ehelichen; sie schien nicht passend zu sein als Frau eines Thronfolgers. Doch die Liebe hielt den Widrigkeiten stand, im geheimen. Als Charles sich zu Lady Diana Spencer hingezogen fühlte, war seine Familie begeistert: Hübsch, um einiges jünger als er und jungfräulich - von so einer Frau erhoffte man sich, dass sie eine passende, gehorchende Weggefährtin und künftige Königin sein würde. Doch es kam alles anders. Diana ließ sich die Demütigungen von Ehemann Charles nicht gefallen, entfloh dem goldenen Käfig, kam auf tragische Weise ums Leben.

Royal-Fans: Shitstorm für Camilla

Im Netflix-Hit "The Crown" ist in der aktuellen, vierten Staffel Kennenlernen und Eheleben von Diana und Charles ein zentrales Thema. Während Charles in der Serie wirklich unsympathisch rüber kommt, als ständig nach Liebe heischender Egozentriker, der sich nicht auf Dianas fast noch kindliche Liebesbekundungen einlassen will, wirkt Camilla zwar mitschuldig aber ist dezidiert nicht die Verursacherin von Dianas Unglück. Charles hatte immerhin schon als später Teenager den Ruf nichts anbrennen zu lassen.

Camilla, alle hassen dich

Doch die echte Camilla bekommt wegen der Netflix-Serie nun einen regelrechten Shitstorm ab. Seit Tagen posten Royal-Fans ihre Meinung über sie unter Beiträge ihres Insta-Kanals: Viele seien "Team Diana" und würden es "forever" sein. Camilla sei schon immer unsympathisch gewesen, wie dort zu lesen ist und überhaupt werde sie "von der ganzen Welt" gehasst. Schwierig, denn die Geschehnisse liegen schon lange zurück. Mittlerweile hat Camilla auch mehrfach ihre Qualitäten bewiesen, macht auf Reisen wie bei Charitys eine gute Figur. Das wichtigste: William und Harry gönnen Vater und Stiefmutter ihr Glück.