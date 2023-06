Royale Hochzeit in Jordanien lockt Stars an

Prinz Hussein von Jordanien hat Rajwa Al Saif geheiratet - die Traumhochzeit lockte Royals aus aller Welt an

Ganz Jordanien ist heute im Hochzeitsfieber: Prinz Hussein heiratete seine große Liebe Rajwa Al Saif. Die Architektin und der Königs-Sohn gaben ihre Verlobung bereits im August 2022 bekannt, heute war es dann soweit.

Königin Maxima, US-First Lady Jil Biden, Prinzessin Beatrice, Prinz William und Kate waren nur ein paar der großen Namen auf der Liste der Gratulanten. Die Feierlichkeiten starteten schon gestern, als König Abdullah II zum Dinner lud. Eingeladen waren 4.000 Gäste.

Die Zeremonie fand dann heute im Zahran Palast statt. Kate strahlte in einem langen Kleid von Ellie Saab. Prinz William kam ganz klassisch im Anzug. Die beiden sind große Fans von Jordanien, urlaubten schon mehrmals mit der Familie dort. Also war es keine große Überraschung, dass sie die Anreise auf sich nahmen. Die Braut wurde in einem Rolls-Royce Phantom V von 1968 vorgefahren, der für die verstorbene Königin Zein al-Sharaf, die Urgroßmutter des Kronprinzen, gebaut wurde.

Am Ende der Zeremonie führten mehrere Frauen den Zaghrata (Freudenschrei) auf, ein Ritual bei jordanischen und arabischen Feiern. Danach gratulierten die Gäste dem Brautpaar. Am Nachmittag fand dann die große Parade statt, um das Paar der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Die Schweden-Royals Victoria und Ehemann Daniel reisten gar per Linienflug an. Auch sie waren Gäste der Märchenhochzeit