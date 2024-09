Royales Drama zu Prinz Harrys 40. Geburtstag

Am Sonntag wird Prinz Harry 40 Jahre alt - viel Grund zum Feiern hat er aber nicht, denn sein Freundeskreis ist so gut wie nicht mehr vorhanden

Es läuft gar nicht gut für die ausgewanderten Royals Prinz Harry und seine Meghan. So soll vor allem Meghan "unausstehlich" sein. Sie wird von ihren Mitarbeitern als die "schwierige Herzogin“ bezeichnet und ihr wird vorgeworfen, sie würde Menschen "ängstigen“ und „herabwürdigen“. Laut dem US-Portal "Hollywood Reporter“ hat eine dem Paar nahestehende Quelle behauptet, Meghan "erniedrige die Leute und nehme keine Ratschläge an“.

Prinz Harry und seine Meghan © Getty ×

Der Insider beschriebt das Paar auch als "beide schlechte Entscheidungsträger“, die "häufig ihre Meinung ändern“ – wobei Harry als "sehr, sehr charmante Person“ bezeichnet wurde. Das Portal berichtete über Vorwürfe, Megan sei "absolut unerbittlich“ und "marschiere wie eine Diktatorin in High Heels herum, stinksauer und Befehle bellend“, und fügte hinzu: "Ich habe gesehen, wie sie erwachsene Männer zum Weinen gebracht hat.“

Harte Vorwürfe gegen Meghan

Die neuen Vorwürfe kommen, während sich das Paar darauf vorbereitet, am Sonntag den 40. Geburtstag des Herzogs von Sussex zu feiern. Viel Lust zum Feiern hat Harry aber angeblich nicht, da er sich in den USA zunehmend einsam fühle und seinen Bodyguard David Langdown als seinen "besten Freund" betrachte.

Josh Kettler © Getty ×

Die Stimmen - vor allem gegen Meghan - wurden laut, nachdem es eine wahre Kündigungsflut von Mitarbeitern des Paares gab. Darunter auch der Stabschef des Paars Josh Kettler, der nach nur drei Monaten schon wieder das Handtuch warf. Meghans "laute Wutanfälle“ und "wütende E-Mails um 5 Uhr morgens“ haben ihr bei ihren Mitarbeitern auch den Spitznamen „Duchess Difficult“ (schwierige Herzogin) eingebracht.

Probleme mit Personal bereits in London

Bereits vor ihrem Umzug nach Kalifornien soll Meghan auch Probleme mit dem Palast-Personal in London gehabt haben. Die Mitarbeiter des Königshauses hatten daraufhin eine Untersuchung wegen der Vorwürfe eingeleitet, Meghan habe sich zwei persönlichen Assistentinnen gegenüber "herabwürdigend“ verhalten. Die Mitarbeiter waren Berichten zufolge in Tränen aufgelöst und fühlten sich "traumatisiert“; einige verglichen ihren Zustand mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Damit konfrontiert, sprach Meghan von einer "kalkulierten Verleumdungskampagne" gegen sie.

Meghan Markle, kürzlich zu Gast bei der 2024 SXSW Conference © Getty Images ×

Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2018 sollen Harry und Meghan mindestens 18 Mitarbeiter verloren haben. Neun oder mehr Personen haben ihre Positionen aufgegeben, seit das Paar 2020 von Großbritannien nach Kalifornien geflohen ist, darunter ihre globale Pressesprecherin Toya Holness und Meghans Top-Beraterin und Privatsekretärin Samantha Cohen.

Harry feiert 40er in kleinen Kreis

Prinz Harry mit Meghan, Archie und Lilibet © ALEXI LUBOMIRSKI

Am Freitag veröffentlichte Prinz Harry ein Statement in dem er seine Vorfreude auf seinen 40. Geburtstag teilt. "Her mit dem neuen Jahrzehnt", so der Ex-Royal. Harry wird diesen Meilenstein am Sonntag privat mit Meghan und ihren Kindern Archie (5) und Lilibet (3) begehen. Anschließend plant er vermutlich einen Wochenendausflug mit seinen engsten Freunden, berichtete Sky News.

Weder der Buckingham noch der Kensington Palace haben angekündigt, ob sie anlässlich von Harrys großem Geburtstag etwas unternehmen werden. Die Spannungen innerhalb der königlichen Familie haben sich in den darauffolgenden Jahren nur noch verschärft, seit Harry und Meghan 2020 in die USA ausgewandert sind, um dort ein neues Leben zu beginnen.

"Spare" - Harrys Memoiren © Random House Group ×

Dies gilt insbesondere für die Veröffentlichung von Harrys Memoiren "Spare“ im Januar letzten Jahres. Darin behauptet er, sein Bruder William habe Meghan als "schwierig“, "unhöflich“ und "schroff“ bezeichnet und seinen älteren Bruder sogar beschuldigt, ihn in einen Hundenapf gestoßen zu haben.





Zum jüngsten Konflikt kam es am Montag, als ein Netflix-Teaser für eine Dokumentation namens "Polo“ – produziert von der Produktionsfirma der Sussexes – veröffentlicht wurde, nur wenige Stunden nachdem die Prinzessin von Wales ein Video zum Ende ihrer Chemotherapie geteilt hatte.