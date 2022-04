Schock für die Queen

Am ihrem Ehrentag hatte Queen Elizabeth II. eine ­große Portion Glück.

Aufregung. Sie wollte ihren 96er eigentlich ruhig angehen und empfing nur eine Handvoll ihr nahestehender Personen. Dennoch hätte der Geburtstag von Queen Elizabeth II. fast im Spital geendet. Von ihrem Landsitz in Sandringham wollte die Queen bestens ­gelaunt mit Kopftuch und knalligem Lippenstift in ihr Landhaus Wood Farm fahren und saß am Beifahrersitz, als ihr Chauffeur gerade das Anwesen verließ und auf eine ruhige Landstraße abbog. Plötzlich raste ein Nissan Juke mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Monarchin zu und ihr Range Rover musste eine Vollbremsung hinlegen und auf einen Grünstreifen ausweichen, um eine Frontal-Kollision zu verhindern. Der Beinahe-Unfall ging somit noch glimpflich aus und die Queen konnte weiterfahren.