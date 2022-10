Skandal bei 'The Crown': Geht die Netflix-Serie bei Dianas Tod zu weit?

Der Erfolg der Netflix-Serie "The Crown" liegt unter anderem auch an der dramatischen Aufbereitung der Szenen. Nun soll dieses Erfolgsrezept auch in der fünften Staffel beim Tod von Prinzessin Diana angewendet werden, was selbst einigen Set-Mitarbeitern zu weit geht.

Erst vor rund einem Monat erschütterte die Nachricht des Todes der Queen die Welt und trotzdem hält Netflix am Datum für den Start der neuen Staffel von "The Crown" fest. Am 9. November sollen alle Nutzer der Streaming-Plattform die Möglichkeit haben diese - jetzt schon viel diskutierte - Staffel zu sehen.

Wie aus Insider-Kreisen bekannt ist, soll König Charles dabei nicht besonders gut wegkommen. Er soll in den zehn neuen Episoden als "kleinlich, kalt und hinterlistig“ gegenüber seiner damaligen Frau Diana porträtiert werden. Außerdem soll eine Szene gezeigt werden, wo er versucht seine Mutter vom Thron zu stoßen.

Tod von Diana

Während Netflix bekannt gab, den Autounfall der Prinzessin in einem Tunnel in Paris nicht zu zeigen, sollen aber die Stunden und Minuten vorher, welche zu diesem dramatischen Ereignis geführt haben, aufgearbeitet werden. Dabei sollen so manche Mitarbeiter der Serie an ihre Grenzen stoßen. "Nach Paris zurückzukehren und die letzten Tage und Stunden Dianas in ein Drama zu verwandeln, ist mir sehr unangenehm.“, berichtet ein Angestellter der Produktionsfirma. Der Unfall ereignete sich 1997, ein Jahr nach der Scheidung vom jetzigen König Charles III.

Auch der Biograf von Queen Elizabeth, also der Mutter von Queen Elizabeth II., zeigt sich entsetzt über die Szenen, welche gezeigt werden sollen. "Abscheulich und vorsätzlich verletzlich", beklagt er in einem Interview mit "The Telegraph". Des weiteren behauptet er, die Serie sei voller Lügen und Halbwahrheiten.