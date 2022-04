Die Königin werde zu ihrem Ehrentag mit dem Helikopter dorthin fliegen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch. Ihren Geburtstag am 21. April (Donnerstag) verbringt die Queen üblicherweise im privaten Kreis, öffentlich wird der Tag lediglich mit Kanonenschüssen gewürdigt.

Dem PA-Bericht zufolge soll die Queen ihre Zeit nahe der Küste auf der schlichten Wood Farm in Sandringham verbringen, die insbesondere ihr im vergangenen Jahr gestorbener Ehemann Prinz Philip besonders geliebt hat. Familie und Freunde werden in den nächsten Tagen zu Besuch erwartet.

????Modest by Royal standards, the farmhouse on the Sandringham Estate has been a bolthole for everyone from Prince Philip to Queen Alexandra https://t.co/5cug6sL5B2