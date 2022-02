× So feiert Queen Elizabeth II. ihr Thron-Jubiläum

Heute lud Königin Elizabeth II. bereits anlässlich ihres 70. Thron-Jubiläums zu einem Tee im Sandringham House

Sie ist die am längsten regierende Monarchin der Welt. Queen Elizabeth II. (95) bestieg vor 70 Jahren (6. Februar 1952) den Thron. Anlässlich ihres Platin-Jubiläums stehen heuer viele Feierlichkeiten auf dem Programm

Jubiläums-Torte und Band in Sandringham

Bereits heute, einen Tag vor ihrem eigentlichen Jubiläum, lud sie in Sandringham House in Norfolk zum Tee mit Torte und Band. Dabei strahlte die 95-Jährige wie schon lange nicht mehr: Eigens aus diesem Anlass schnitt die Königin eine Platin-Jubiläumstorte an: "Ich stecke einfach das Messer rein. Irgendwer anderer kann dann den Rest machen", scherzte sie. Von ihren Gästen erhielt sie wunderbare Blumen, darunter Maiglöckchen. Diese liebt sie besonders und wünschte sie sich auch für ihren Krönungsstrauß. Unter den Gästen waren Mitglieder der Sandringham-Niederlassung vom "Women's Institute", einer gemeindebasierten Organisation für Frauen in Großbritannien, Kanada, Südafrika und Neuseeland.

© apa/Getty ×

© apa/Getty ×

Feierlichkeiten ziehen sich bis in den Sommer

Es stehen noch viele weitere Feierlichkeiten auf dem Programm. Aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters wird die Queen aber nur einige ausgewählte Termine anlässlich des 70. Thron-Jubiläums wahrnehmen können. Weitere Mitglieder der königlichen Familie werden das Programm quer durch das Land mitmachen. Den Höhepunkt bildet das um zwei Feiertage verlängerte Wochenende vom 2. bis 5. Juni 2022. Den Auftakt wird die berühmte „Trooping the Colour“-Parade mit rund 1.400 Soldaten, 200 Pferden und 400 Musikern bilden.

Für den 3. Juni ist dann ein Dankgottesdienst in der St. Paul’s Cathedral geplant. Ein Live-Konzert, ein Pudding-Contest und Pferderennen stehen ebenso auf dem Programm.