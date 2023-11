So schön strahlt Spaniens künftige Königin

An ihrem 18. Geburtstag ließ sich Kronprinzessin Leonor von Spanien bei einer Militärparade feiern.

Endlich Volljährig - Spaniens zukünftige Königin Leonor wurde am 31. Oktober mit einer Militärparade gefeiert. Dabei trug die hübsche Tochter von Letizia und König Felipe VI. einen weißen Hosenanzug. Nach der feierlichen Parade wurde im Parlamentsgebäude weitergemacht. Hier legte ihr König Felipe eine Halskette und zwei Orden an, bevor die Thronfolgerin im Beisein von Ministerpräsident Pedro Sánchez auf die Verfassung vereidigt wurde.

Bei einer Zeremonie schwor Leonor ihrem Land und dessen Verfassung Treue

Arbeitsreicher Geburtstag für die Prinzessin

Von wilder Party zum 18. Geburtstag war also keine Spur: Sie Leonor musste Hunderte Hände von Politikern, Honoratioren und vor allem vieler alter Männer schütteln. Nur die Schwurformel durfte sie aussprechen und das, was andere zuvor für sie aufgeschrieben hatten. „Ich bin mir bewusst, was meine Pflicht ist und was meine Verantwortung mit sich bringt“, war alles, was Leonor zuvor öffentlich über ihren 18. Geburtstag gesagt hatte. Abends durfte sie dann aber doch noch mit ihrer Familie ein Geburtstagsessen genießen