So trauert der Himmel um die Queen

Am Todestag der Queen wollen viele Royal-Fans besondere Gruß-Wolken am Himmel gesehen haben.

Nicht nur die Fans stehen stundenlang Schlange, um sich von Queen Elizabeth II. verabschieden zu können – auch der Himmel legt sich scheinbar richtig ins Zeug, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen. Von einem wunderschönen Regenbogen am Tag der Todesnachricht bis hin zu spektakulären Wolken-Formationen bei der Sargüberbringung der Queen – im Internet kursieren unzählige Fotos von besonderen Wetter-Schauspielen.

So soll - als der Sarg der Queen von Schottland nach England gebracht wurde - das Flugzeug laut Augenzeugen in eine Wolke geflogen sein, die "die Form von Schottland hat", so Augenzeugen.

#QueenElizabeth on her last flight from Scotland to England. So many people here with tears in their eyes. pic.twitter.com/jlveFzD26Q — Kira Ortmann (@KiraOrtmann) September 13, 2022

Am Sonntag fotografierte ein Mann im Londoner Stadtteil Wembley eine Wolke, die ihn an die junge Elizabeth zu Pferd erinnerte, die darauf in den Himmel reitet.

Ein weiteres Himmelsphänomen trug sich nur Stunden nach dem Tod der Queen in Telford zu. Dort wollen Fans eine Wolke gesehen haben, die an die Queen mit Hut erinnert.