So viel gaben die Royal-Ladys im letzten Jahr für Mode aus

Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes die "Shopping-Queens". Eine sticht aber erneut besonders hervor: Fürstin Charlene!

Es ist schon fast Tradition, dass der renommierte Fashion-Blog "Ufo no more" jedes Jahr eine Aufstellung der royalen Ladys bzw. deren Ausgaben für Mode veröffentlicht. Und diese Liste führt auch für das jahr 2023 einmal mehr Fürstin Charlene von Monaco an. Etwas mehr als 370.000 Euro kosteten ihre Luxus-Kleider im letzten Jahr. Dabei dürfte Charlene aber einen echten Sparkurs eingelegt haben. Denn noch im Jahr 2022 gab sie mit rund 740.000 Euro das Doppelte aus.

Auf Platz zwei folgt Prinzessin Eugenie von York, die an der 200.000 Euro-Marke kratzte.

Der dritte Platz geht an Prinzessin Kate, die mit 110.000 Euro vergleichsweise "günstig" ausgestiegen ist.

Für einen modischen Hingucker sorgte Kate mit diesem farbenfrohen Outfit.

Dahinter folgen Prinzessin Beatrice (108.000 Euro) und Maria Terese, die Großherzogin von Luxemburg (106.000 Euro).

Im Vergleich dazu ist Herzogin Meghan auf ihrem sechsten Platz mit gerade einmal 97.000 Euro für Mode relativ "bescheiden"...