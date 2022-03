Starmania als Nullnummer im ORF

Die Wiederholung der "Starmania"-Folge von Freitag letzter Woche hatte keinen einzigen Zuschauer

Während sich 6.000 Menschen noch die Wiederholung der letzten "Starmania"-Folge anschauten, schaltete bei der Entscheidung um 11.41 Uhr am Montag nicht einmal ein Zuseher ein. Das geht aus den ORF-Quoten vom 28. März hervor. Schon die Live-Show am Freitag fiel bei den Sehern mehr oder weniger durch. Nur 386.000 Zuschauer interessierte, welche Talente in die nächste Runde kommen.

Naschenweng als Hoffnung

Dabei setzt man heuer auf hochkarätige Gastjuroren, wie Wanda, Lemo und Melissa Naschenweng. Letztere will diesen Freitag für Frauenpower sorgen. Fix in der Jury sind nach wie vor Lili Paul-Roncalli und Josh. Arabella Kiesbauer führt gemeinsam mit Ö3-Moderator Philip Hansa durch die musikalischen Abende.