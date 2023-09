'Suits' Comeback für Meghan? Adams rudert zurück

Das steckt hinter den geposteten und wieder gelöschten Fotos.

Fans hatten sich schon sehr gefreut, also Fotos der Serie " Suits " am Insta-Account von Patrcik J. Adams zu finden waren.

Comeback für Meg?

Die Serie " Suits " ging im Jahr 2019 zu Ende - und stimmt nicht nur Fans nostalgisch. Schauspieler Patrick J. Adams (42) schwelgt auf seiner Instagram-Seite in Erinnerungen vom Set der Anwaltsserie. Darin zu sehen sind auch seine ehemaligen Co-Stars wie Meghan Markle (42) und Gabriel Macht (51). Gerade in den vergangenen Monaten erlebte die Serie auf Netflix und Co. ein regelrechtes Revival. Streaming-Anbieter durften sich über einen großen Zulauf von Zusehern für die Serie freuen.

Das steckt dahinter

Doch, warum stellte Adams die bisher unveröffentlichen Bilder ins Netz? Es soll sich um ein Versehen gehandelt haben. Der Schauspieler erklärt, die Aktion wäre "dumm und gedankenlos" gewesen und entschuldigte sich für das "peinliche Versehen". In diesem Sinn ist also doch kein Comeback der Serie absehbar. Schade!