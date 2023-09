TV-Sensation: Meghan vor Suits-Comeback?

Nach sentimentalen Posts von ''Suits''-Star Patrick J. Adams, machen sich Fans Hoffnung auf ein Comeback von Meghan in der Serie.

Die Serie "Suits" ging im Jahr 2019 zu Ende - und stimmt nicht nur Fans nostalgisch. Schauspieler Patrick J. Adams (42) schwelgt auf seiner Instagram-Seite in Erinnerungen vom Set der Anwaltsserie. Darin zu sehen sind auch seine ehemaligen Co-Stars wie Meghan Markle (42) und Gabriel Macht (51). Gerade in den vergangenen Monaten erlebte die Serie auf Netflix und Co. ein regelrechtes Revival. Streaming-Anbieter durften sich über einen großen Zulauf von Zusehern für die Serie freuen.

Die Posts von Adams lösen allerdings nicht nur Nostalgie, sondern auch Spekulationen aus: In den Kommentaren wird schon fleißig darüber diskutiert, ob Meghan ein schauspielerisches Comeback plane. Während sich einige darüber freuen würden, meinen andere, sie solle lieber die Finger davon lassen.

Meghan spielte in "Suits" bis 2018 die Anwaltsgehilfin Rachel Zane. Zum Ende der siebten Staffel verließen sie und Patrick J. Adams die Serie. Wenige Wochen nach ihrem Ausscheiden gab sie Prinz Harry (39) bereits das Ja-Wort. Damit war ihre Schauspiel-Karriere vorerst vorbei.