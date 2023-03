Trotz Meggxit: Royal-Titel für Harrys Kids

Es ist offiziell! Meghans und Harrys Kinder sind Prinz und Prinzessin.

Zeichen. Ist das ein Zeichen des Friedens von König Charles in Richtung seines abtrünnigen Sohnes Harry? Anfang des Jahres erschien Harrys skandalöse Biografie „Reserve“, in der weder Vater Charles noch Bruder William gut wegkommen. Es folgte eine Funkstille, bis unlängst bekannt wurde, dass Harry und Meghan ihr Benutzungsrecht für das Frogmore Cottage, ihr geliebtes Haus, verlieren und somit keine eigene Bleibe mehr in der Nähe der royalen Familie haben.

Titel sind Geburtsrecht für Archie und Lilibet

Freude. Wie nun der offiziellen Webseite des Palastes zu entnehmen ist, ließ König Charles die Titel der Thronfolger auf den neuesten Stand bringen: Prinz Archie of Mountbatten-Windsor liegt hinter Papa Harry auf Platz sechs der englischen Thronfolge, vor seiner Schwester Prinzessin Lilibet Mountbatten-Windsor (Platz sieben). Die Titel sind ein Geburtsrecht und doch freut sich die britische Presse und hofft, dass dies der Anfang einer Versöhnung mit Harry sein könnte.