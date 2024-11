TV-Moderatorin ätzt gegen Kate: "Warum ist die so gealtert?"

Die Moderatorin behauptete, dass Herzogin Catherine eine starke Raucherin sein müsse. Fans und Medien sind geschockt von so wenig Feingefühl.

Während Kate in den meisten Medien für ihr strahlendes Comeback am Remembrance Day gefeiert wurde, kritisierte "Good Morning Britain"-Moderatorin Narinder Kaur das Aussehen der 42-Jährigen. Die 51-Jährige, die als Kommentatorin in Sendungen wie GMB, GB News und Loose Women auftritt, schrieb auf X: „Ernsthafte Frage – warum ist Kate so stark gealtert? Ist sie nicht erst 42? Raucht sie? Das ist die einzige Erklärung.“

Shitstorm für Narinder Kaur

Der Tweet löste einen regelrechten Shitstorm aus, wobei andere X-Nutzer den Kommentar als „schrecklich“ und „widerlich“ bezeichneten. Zunächst verstärkte sie ihre Haltung noch weiter und antwortete auf einen Kommentar, der darauf hinwies, dass Kate eine Krebsbehandlung durchgemacht habe, mit den Worten: „Mein Bruder hatte Krebs... er ist nicht so gealtert.“

A statement regarding yesterday.

Listen very carefully.

Thank you ???? ???? pic.twitter.com/DUauknrAnx — Narinder Kaur (@narindertweets) November 11, 2024

In der Zwischenzeit postete Kaur ein Video, in dem sie gesteht, dass ihr Kommentar daneben gewesen sei. „Ich habe einen dummen Tweet abgesetzt. Das war nicht meine Absicht; meine Absicht war nicht, bösartig oder gemein zu sein oder irgendetwas in der Art. Im selben Video beschuldigte Frau Kaur Kate auf schockierende Weise, „viele Privilegien“ zu haben, da sie während ihrer Krebsbehandlung nicht arbeiten musste. Zudem warf sie anderen vor, sie zum Schweigen bringen zu wollen „weil ich eine braune Frau bin“.