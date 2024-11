Kate feiert stilvolles Doppel-Comeback

In einem stilvollen schwarzen Mantelkleid der Designerin Catherine Walker, geschmückt mit einer edlen Samtschleife, erschien Kate am Sonntag zur Gedenkveranstaltung für die gefallenen britischen Soldaten der Weltkriege.

Zusammen mit anderen Mitgliedern der königlichen Familie nahm Kate am „Remembrance Sunday“ teil. König Charles III. (75) leitete die Zeremonie am Cenotaph, dem zentralen Kriegerdenkmal im Regierungsviertel von London. Kate beobachtete das Ereignis vom Balkon eines Regierungsgebäudes aus, gemeinsam mit Herzogin Sophie. Beide wirkten tief berührt, insbesondere als die Glocke von Westminster um 11 Uhr zur zweiminütigen Schweigeminute läutete.

Königin Camilla (77) konnte an der Zeremonie nicht teilnehmen. Sie sagte ihre Teilnahme auf ärztlichen Rat hin ab, um sich von einer Atemwegsinfektion zu erholen, wie der Palast mitteilte. Anlass zur Sorge bestehe jedoch nicht, wie ein Sprecher betonte.

Bereits am Vorabend der Gedenkveranstaltung besuchte Kate gemeinsam mit Prinz William einen Festakt der Royal British Legion in der Royal Albert Hall. Das Paar zeigte sich dort besonders innig, und eine Körpersprache-Expertin erklärte der „Daily Mail“, dass „William und Kate die Hände kaum voneinander lassen können.“ Insbesondere Williams liebevolle Gesten, bei denen er seine Frau schützend am Rücken berührte, symbolisierten seine Freude über ihre Genesung – gerade rechtzeitig zur bevorstehenden Weihnachtszeit. Das ist sich die Expertin sicher.

On Remembrance Sunday, we come together to honour the courage and sacrifice of those who have served and continue to serve in our Armed Forces. Let us pause, reflect, and remember them always. Lest We Forget. pic.twitter.com/CWYzUMpFsQ