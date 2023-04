Vor der Krönung: Meghans Familie packt jetzt im TV aus

Samantha Markle befindet sich bereits wegen Verleumdung in einem Gerichtsstreit mit Halbschwester Meghan – doch nun folgt der nächste Schlag. Meghans Verwandtschaft will jetzt im australischen TV über die Vergangenheit der zweifachen Mutter auspacken.

Der Sender „Channel 7“ veröffentlicht einen Trailer, der erste Ausschnitte aus dem Interview zeigt – und die Szenen zeigen bereits, dass es hässlich werden dürfte. So wirft Samantha Meghan vor: „Sie wäre immer noch eine Kellnerin, wenn es nicht für Dad wäre.“ Über Meghans Beziehung zu Harry sagt sie: "Sie sind wirklich ungesund füreinander. Es ist eine toxische Beziehung."

Papa Thomas sitzt hingegen mit hängendem Kopf daneben, betrachtet Jugendfotos von Meghan und fragt: "Wie kann ich das in Ordnung bringen?". Er hatte 2018 private Nachrichten mit den medien geteilt und Geld für gestellte Fotos kassiert – seither herrscht Funkstille zwischen ihm und seiner Tochter.

