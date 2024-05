Nach der Traumhochzeit von Stanislaus und Isabella nun die nächste Freudenbotschaft.

Schon wieder Jubel für das Haus Wittelsbach in Bayern. Erst vor wenigen Tagen heiratete Kaiserin Sisis Ur-Ur-Ur-Enkel, Prinz Stanislaus (27) seine Verlobte Isabella, die fortan eine Prinzessin ist. Am 25.5. fand die romantische Zeremonie im Benediktinerkloster Stift St. Peter in Salzburg statt.

Sisis Ur-Ur-Ur-Enkel: Märchenhochzeit in Salzburg

Nun haben Prinz Hubertus und Prinzessin Catiana für Jubelschreie gesorgt. Denn ihr erstes Kind ist da! Die kleine Tochter soll den Namen Letizia tragen und wurde bereits am 9. April geboren. Das veröffentlichte das Social-Media-Team des Hauses auf Instagram.

Glückwünsche

Zahlreiche Glückwünsche für das Paar und seine Tochter finden sich unter dem Posting.

Weiterer Nachwuchs ist schon unterwegs - Sophie-Alexandra von Bayern und ihr Ludwig werden im September erstmals Eltern.