Salzburger Kinderfilmemacher stirbt mit 45 Jahren

Der aus Salzburg stammende Johannes Honsell ist mit nur 45 Jahren verstorben.

Filmemacher Johannes Honsell gelang mit "Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen" ein fulminanter Kinoerfolg in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Jetzt ist der Regisseur im Alter von nur 45 Jahren gestorben, wie Angehörige "Spiegel" und "Standard" mitteilten. Laut "Spiegel"-Bericht hat er den Kampf gegen eine Krebserkrankung verloren. Er ist am 27. Dezember in München gestorben.

Honsell war der aktuell erfolgreichste Kinderfilmemacher im deutschsprachigen Raum und erfand die beliebte Kindersendung des Bayerischen Rundfunks "Checker Tobi" mit. Vor seiner Arbeit als Regisseur hatte der gebürtige Salzburger als Journalist unter anderem für den "Spiegel" und die "Süddeutsche Zeitung" gearbeitet.

Der 45-Jährige hatte sowohl die deutsche als auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Er wuchs in Salzburg auf und studierte in München Geschichte und an der Deutschen Journalistenschule. Honsell hinterlässt seine Ehefrau und einen Sohn.