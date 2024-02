Böhmermann verliert gegen Imker vor Gericht

TV-Satiriker Jan Böhmermann musste eine Niederlage vor Gericht einstecken.

Deutschland. Jetzt gibt es ein Urteil im Abmahn-Prozess. TV-Star Jan Böhmermanns Antrag wurde zurückgewiesen, berichtet die deutsche "Bild"-Zeitung. Vorangegangen war ein Video von Imker Rico Heinzig, welches Böhmermann in seiner Sendung ungefragt verwendete und dessen Bienen-Modell er kritisierte.

Heinzig ließ sich das nicht gefallen und tat es dem Satiriker gleich. Er nutzte ungefragt ein Bild Böhmermanns und verwendete es für die Werbung seines Honigs. Dies wiederum gefiel Böhmermann nicht. "Ich habe im November 2023 eine Abmahnung bekommen", wird der Imker von der "Bild" zitiert. "Ich würde sein Bild und seinen Namen für mein Geschäft nutzen. Er sieht seine Persönlichkeitsrechte verletzt.“

Richterin Heike Krems begründet ihr Urteil so: Böhmermann gehe selbst bis an die Grenzen des rechtlich möglichen und lebe von Überzeichnung. "Satire fällt unter den Schutz der Meinungsfreiheit", so die Richterin zur Aktion des Imkers. Jetzt muss Böhmermann die Kosten für den Rechtsstreit tragen. Der Streitwert wurde auf 15 000 festgesetzt.