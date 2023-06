Schlägerei bei Yung-Hurn-Konzert: Polizeieinsatz

Die Gerüchteküche über einen Polizeieinsatz beim Not-Afraid-Festival brodelt.

Wien. Wie auf sozialen Medien seit dem Hip-Hop-Abend am vergangenen Dienstag (Hauptact: Machine Gun Kelly) gemunkelt wird, soll sich der umstrittene Cloudrapper aus Hirschstetten so aufgeführt haben, dass es zu einem Polizeieinsatz samt „Abführung“ des Musikers aus der Metastadt gekommen sein soll. ÖSTERREICH fragte nach und bekam tatsächlich nicht nur einen, sondern gleich zwei Einsätze bei dem Festival in der Stadlau bestätigt: Da wäre zunächst eine Körperverletzung, sprich: eine Schlägerei mit einem unbekannten Angreifer im Backstage-Bereich, während (!) Yung Hurn auf der Bühne stand. Und dann dürfte es noch eine angezeigte Lärmbelästigung – vermutlich beim Abgang der Fans nach den Konzerten – gegeben haben.