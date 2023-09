''Steirermen san very good!'' Arnold Schwarzenegger ließ am Samstag als Dirigent die Wiesn ausflippen.

Am Freitag ist er nach einem Kurzbesuch ja bald wieder von der Wiesn geflüchtet (Oe24.at berichtete). Am Samstag gab Arnold Schwarzenegger dafür in München Extra Vollgas. Und das in wahrten Sinne des Wortes: Im Marstall Festzelt von Siegfried Able dirigierte er das „Königlich Bayrische Vollgas Orchester“. Gekonnt gab er mit dem Taktstock das Tempo vor. Natürlich zu „Steirermen san very good“, der ja auf ihn getexteten Party-Hymne der Stoakogler. Da kannte die Stimmung keine Grenzen: die Besucher tanzten zur Gaudi des Terminators sogar auf den Tischen ab.

Arnie, zünftig im Steirerjanker, grünen Poloshirt und mit Jeans bekleidet, trank sich davor mit Freundin Heather Milligan noch etwas Mut an. Auch Ralf Moeller, Verena Kerth oder Vanessa Eichholz nahmen mit ihm am Tisch Platz.