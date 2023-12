Sex-Geständnis: So liebt's Cathy Lugner im Bett besonders

Richard Lugners Ex-Frau Cathy Lugner feierte kürzlich ihren 34. Geburtstag. Seit sie die Dreißiger erreicht hat, ist ihr Sex sehr wichtig geworden, verrät sie. Im Bett hat die Blondine klare Vorstellungen.

Bekannt wurde die ehemalige Krankenschwester Cathy Schmitz durch ihre Ehe mit Baulöwe Richard "Mörtel" Lugner. Sie waren von 2014 bis 2016 verheiratet. 2017 landete die Blondine auf dem Cover des slowakischen Playboys, bei "Promi Big Brother" – und natürlich auf Instagram. Dort hat sie inzwischen 195.000 Follower. Anlässlich ihres 34. Geburtstages verriet Cathy Lugner nun in "Bild", was für SIE zu wirklich gutem Sex dazu gehört und was der Mann alles mitbringen und können muss.

Cathy erklärt, was für die guten Sex ausmache: "Zuerst mal brauchen Mann und Frau dieselben Interessen und denselben sexuellen Move. ER muss sich bemühen", stellt sie klipp und klar fest. Außerdem müsse der Mann Bock haben, "seiner Partnerin Spaß zu bereiten und auch Zeit investieren."

Cathy: Das Vorspiel ist das A und O

Das Vorspiel sei das A und O, so Cathy. Dabei ist ihr "viel Knutschen" wichtig. "Wer nicht gut küssen kann, der ist auch nicht gut im Bett." Ob sie eine Lieblings-Stellung habe: "Ja, ganz langweilig eigentlich: die Missionars-Stellung", verrät sie im "Bild"-Gespräch.

Wie wichtig ihr der Höhepunkt sei? Cathy: "Sehr. Manchmal klappt es beim normalen Akt aus irgendwelchen Gründen nicht. Aber wenn der Herr der Schöpfung richtig Lust auf die Frau hat, dann denkt er nicht nur an sich, sondern sagt sich: 'Dann mache ich es halt anders. Jetzt ist SIE dran'. Das verlange ich schon. Ich brauche keinen Mann, der sich danach hinlegt und tönt: 'Fertig.' Dann kann er sich schleichen. Ich brauche mich nicht hergeben, wenn ich nichts davon habe."