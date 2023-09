Sexuelle Übergriffe: Heftige Vorwürfe gegen Rapper Yung Hurn

Ein neuer Song der Rapperin Kitana sorgt für Aufregung

Ist Rapper Yung Hurn (bürgerlicher Name Julian Sellmeister) der nächste 'Belästiger', der nun über seine Taten stolpert? Zumindest legt dies nun ein neuer Song der Austro-Rapperin Kitana nahe, denn die 27-jährige Kärntnerin hat in ihren neuen Song 'Kitana Season' mutmaßliche Vorwürfe gegen Rapper Yung Hurn in ihren Songtext eingebaut.

Kitana rappt heftigste Vorwürfe

Das finden sich z.B. Passagen wie: "Und dann das Opferkind Yung Hurn. Kommt die Wahrheit ans Licht, verlässt du Ottakring mit Frakturen" und 'Nur ne Frage, sag mir warum reimt sich Sellmeister (Bürgerlicher Name von Yung Hurn) auf entgleister Sexgeiler?'



Ähnlichkeiten zu Rammstein

Die nächste Rap-Zeile erinnert stark an die aktuellen Vorwürfe gegen Rammstein, 'Für ihn und seine Begleiter stehen betäubte Mädchen auf dem techrider und dennoch bucht sie jedes Festival weiter'

Gab es also so etwas wie die berüchtigte 'Row Zero' bei Rammstein-Konzerten auch bei Austro Rapper Yung Hurn? Wurden Mädchen mit illegalen Substanzen gefügig gemacht? Mutmaßliche Vorwürfe die juristisch sicherlich nicht unbeantwortet bleiben werden. Was wohl auch Rapperin Kitana weiß und vermutetet, denn abschließend richtetet sich die Kärntnerin in ihrem Song nochmals an Yung Hurn: 'Julian, du Bitch los schick die Anzeige'



Song schlägt auf Social Media Wellen

Die grüne Gemeinderätin Victoria Spielmann hat auf X (ehemals Twitter) die mutmaßlichen Vorwürfe in einem Thread zusammenfasst und so dem Song von Kintana und deren Vorwürfe so nochmals Aufmerksamkeit verleiht.

Die österreichische Rapperin Kitana hat heute ein Lied released, dass einen sehr interessanten Inhalt hat. Es geht um den "Rapper" #YungHurn. Zitat aus dem Song: "Und dann das Opferkind Yung Horn. Kommt die Wahrheit ans Licht verlässt du Ottakring mit Frakturen. 1/ — Vicky Spielfrau (@VickySpielfrau) September 22, 2023

Yung Hurn hat den Vorwürfen bisher nicht Stellung bezogen. Es gilt die Unschuldsvermutung.