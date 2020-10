Silbereisen erkennt "Atemlos" nicht

Florian Silbereisen leistet sich in der "Klein gegen Groß"-Show einen riesigen Patzer.

"Atemlos" von Helene Fischer ist wohl der beliebteste Schlagerhit der vergangenen Jahre. Ob geliebt oder verhasst, wohl jeder hat die eingängigen Zeilen sofort im Ohr. Wiedererkennen würde den Fischer-Hit wohl jeder.

Doch ausgerechnet Helenes Ex, Florian Silbereisen, versagt bei dieser Aufgabe. In der ORF-Show tritt er gemeinsam mit Thomas Anders gegen den 12-jährigen Miguel an. Der kleine Junge konnte den Song innerhalb weniger Sekunden erraten.

Entschuldigung mit Humor

Im Duell "Klein gegen Groß" lief bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Vier zu vier stand es und die beiden Teams mussten für den Sieg "Atemlos" erkennen. Während die Großen noch grübelten, erriet Miguel bereits den Titel. Silbereisen entschuldigte sich für den Fauxpas. Er habe den Song die letzten zwei Jahre nicht ganz so oft gehört. Damit sorgte der Fischer-Ex für einen riesigen Lacher.