Silberfuchs: Das ist Robbie Williams neuer Look

Bei seinem "Soccer Aid"-Benefizspiel überraschte Robbie Williams Fans und Gäste mit einem brandneuen Look: Graues Haar, Hornbrillen und ein sportlicher Maßanzug machten ihn zum Hingucker an der Londoner Stamford Bridge.

Seit 2006 veranstaltet Pop-Ikone Robbie Williams jährlich das „Soccer Aid“-Benefizspiel in Vereinten Königreich. Für einen Guten Zwecks sammelt er bei diesem Match Geld für die Unicef, insgesamt kamen so rund 100 Mio. Euro an Spendengeldern zusammen. Unterstützt wird der einstige "Take That"-Star dabei stets von etlichen Prominenten.

Silberfuchs-Look

Als Williams im legeren Maßanzug mit dunklen Designerbrillen und grauem Haar vors Publikum trat, stellte er zumindest für kurze Zeit alles rund um ihn in den Schatten. Das ausverkaufte Stadion "Stamford Bridge" im Londoner Stadtteil Fulham jubelte dem Musiker zu, was ihn selbst schmunzeln und verstummen ließ.

Familie vor Ort

Es gab auch drei besondere Überraschungsgäste beim Event: Gattin Ayda Field (50) und zwei der vier gemeinsamen Kinder waren unter den Fans dabei. Normalerweise zeigen diese sich nur selten in der Öffentlichkeit, weil Williams dem "Soccer Aid"-Benefizspiel aber große Bedeutung zukommen lassen will, unterstützte ihn seine Familie vor Ort.