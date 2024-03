So erklärte Kate ihren Kindern die Krebs-Diagnose

Am Freitag gab Prinzessin Kate bekannt, dass sie an Krebs erkrankt ist. In der schweren Zeit nach der Diagnose hätten sie sich auf die Familie konzentriert.

Der Kensington-Palast wird keine Einzelheiten veröffentlichen, an welcher Krebsart Prinzessin Kate erkrankt ist, oder in welchem Stadium sich die Krankheit befindet. Außerdem wurde gebeten, keine Spekulationen darüber anzustellen. Die zukünftige Königin verriet, dass sie und ihr Mann William sich in dieser schwierigen Zeit auf ihre Kinder konzentriert hätten. Kate sagt in ihrem Statement: "Vor allem aber haben wir Zeit gebraucht, um George, Charlotte und Louis das alles in einer für sie angemessenen Art und Weise zu erklären und ihnen zu versichern, dass es mir gut gehen wird. Ich habe ihnen gesagt: Mir geht es gut und ich werde jeden Tag stärker, indem ich mich auf die Dinge fokussiere, die mir bei der Heilung helfen." Die Prinzessin sagt weiter: "William an meiner Seite zu haben, ist auch eine große Quelle des Trostes und der Beruhigung."