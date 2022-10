So tickt Red-Bull-Prinz Mark Mateschitz (30)

Der studierte Betriebswirt gilt als sportbegeistert und lebt fernab der Schlagzeilen.

Salzburg. Die Öffentlichkeit meidet Mark Dietrich Mateschitz, wie der Red-Bull-Prinz mit vollem Namen heißt, schon seit seiner Kindheit. So viel ist bekannt: 1992 als Mark Ger­hardter geboren, absolvierte er 2011 die Matura, danach folgte das Studium der Betriebswirtschaft in Salzburg. Er gilt als sportbegeistert und begleitete seinen Vater öfters zu Heimspielen von Red Bull Salzburg oder zum Formel-1-Spektakel in Spielberg.

Mateschitz soll seinen Sohn aber nie in eine Chefrolle gedrängt haben. „Es besteht für ihn kein Zwang, mal das Unternehmen Red Bull zu führen“, erklärte Mateschitz gegenüber bilanz.ch. In der Tat hält Mateschitz jr. keine Anteile am Milliarden-Konzern, sitzt aber gemeinsam mit seiner Mutter Anita Gerhardter im Vorstand der Wings-for-Life-Stiftung.