Sommer-Show für Schneider und Assinger

Publikumslieblinge zeigen die Sommer-Highlights unserer Heimat

Der Sommer kommt und auch 2021 gilt Österreich trotz Corona-Pandemie als beliebte ­Urlaubsdestination. Das dachte sich auch der ORF, der unsere Heimat mit ­einer eigenen TV-Show einmal mehr ins richtige Licht rücken will. Dafür wurden gleich zwei der beliebtesten TV-Gesichter verpflichtet.

Urlaub in Österreich

Silvia Schneider und Armin Assinger werden am 13. Mai Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot in der ORF-Prime-Time präsentieren.

In der Show zeigen die Moderatoren, was im Österreich-Urlaub alles möglich ist. Ganz egal ob Museums-Walking, Wasserskifahren oder Paragleiten – Schneider und Assinger haben für jeden die passende Aktivität. Moderiert wird die Show unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen am Attersee.

Silvia Schneider begeistert

Sehr zu Schneiders Freude, „weil ich dort ein Wohnplätzchen habe, das ich als begeisterte Taucherin im Sommer häufig frequentiere.“