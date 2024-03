"Squid Game"-Star wegen sexueller Belästigung verurteilt

Serienstar O Yeong-su wurde in Seoul verurteilt

Am Freitag wurde der südkoreanische Schauspieler O Yeong-su, bekannt aus der Netflix-Serie "Squid Game", von einem Gericht in Seoul wegen sexueller Belästigung für schuldig befunden. Ein Gerichtssprecher bestätigte, dass O eine Gefängnisstrafe erhielt, die zur Bewährung ausgesetzt ist. Zuvor hatte auch schon die "New York Times" darüber berichtet.

© Netflix ×

40-stündiges Resozialisierungs-Programm

Das Urteil wurde vom Bezirksgericht von Suwon in Seongnam gefällt. O wurde zu einer achtmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt, die allerdings zur Bewährung ausgesetzt wurde. Die Bewährungsfrist beträgt zwei Jahre. Zusätzlich muss der Schauspieler an einem 40-stündigen Programm zur Behandlung sexualisierter Gewalt teilnehmen.

Vorwürfe stammen aus 2022

Im Jahr 2022 wurde O angeklagt, nachdem Medienberichte behaupteten, dass er während einer gemeinsamen Theatertournee eine Schauspielkollegin "unsittlich berührt" habe. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von einem Jahr. O Yeong-su hatte die Vorwürfe stets bestritten.