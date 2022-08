Swarovski feiert Luxus-Geburtstag

Am Dienstag ließ es das Kristall-Girlie an der türkischen Riviera krachen.

Festlich. „Noch immer in meinen Zwanzigern“, postete Victoria Swarovski mit Riesen-Grinser auf ihrem Instagram-Account. Die Kristall-Erbin wurde am Dienstag 29 Jahre alt und feierte ihren Geburtstag stilgerecht im D Maris Bay Resort in der Türkei. Nach einem Yacht-Trip am Nachmittag wurde am Abend im Luxus-Resort mit Freunden und Familie richtig abgefeiert.

Schwester Paulina tanzte ausgelassen, am Lagerfeuer wurden Marshmellows gegrillt und das Dinner bot jede Menge kulinarische Köstlichkeiten. Die Geburtstagstorte war in Pink gehalten und wurde zu später Stunde angeschnitten.

Üblich. Gewohnt kamerascheu zeigte sich bei Victorias Geburtstag einmal mehr Ehemann Werner Mürz, der – wie schon in der Vergangenheit – auf keinem der Postings zu sehen ist.