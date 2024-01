Todesursache von Musik-Legende Sinead O'Connor geklärt

Die irische Popsängerin Sinéad O'Connor ist im Juli vergangenen Jahres im Alter von 56 Jahren gestorben.

Die irische Musiklegende Sinead O'Connor wurde im Juli 2023 in einem Appartement in Herne Hill (süd-östliches London) von Polizei-Beamten leblos aufgefunden. "Die Polizei wurde am Mittwoch, dem 26. Juli, um 11.18 Uhr nach einer Meldung über eine nicht ansprechbare Frau in einem Wohnhaus in der Gegend SE24 gerufen. Die Beamten trafen ein. Eine 56-jährige Frau wurde noch vor Ort für tot erklärt", hieß es in einem Statement der Behörden. Sinead O'Connor starb im Alter von nur 56 Jahren. Sie war eine der bekanntesten Musikerinnen Irlands. Den internationalen Durchbruch hatte sie 1990 mit dem von Prince geschriebenen Song "Nothing Compares 2 You" vor 33 Jahren elf Wochen auf der Spitzenposition der Charts stand.

Todesursache geklärt

Der Todesfall wurde nicht als verdächtig behandelt, berichtete die Polizei damals im Juli. Heute gab ein Gerichtsmediziner gegenüber "Dailymail" die Todesursache bekannt: Demnach sei Sinead O'Connor eines natürlichen Todes gestorben.

Geboren wurde Sinead O'Connor am 8. Dezember 1966. Ihre Eltern trennten sich früh. Sie behauptete später, ihre Mutter habe sie misshandelt, was sie im Song "Fire On Babylon" auch künstlerisch verarbeitete. Die irische Musikerin sprach in ihrem Leben öfter über psychische Probleme und drohte, sich vom Musikgeschäft zurückzuziehen. Zwischenzeitlich war sie mal verschwunden, dann wieder da.

Tod ihres Sohnes

An den großen Erfolg ihrer früheren Karriere konnte sie nie mehr anknüpfen. Im Jahr 2012 hatte sie aus gesundheitlichen Gründen eine Tournee abgebrochen und das damit begründet, dass sie manisch-depressiv sei und sich sehr unwohl fühle.

Zu ihrem Lied "Nothing Compares 2 U", das vom Musiker Prince (1958-2016) geschrieben wurde, dürften schon so manche Menschen geheult haben, wenn sie Liebeskummer hatten oder jemanden vermissten, der nicht mehr Teil ihres Lebens war. Auch heute kann man es in solchen Stunden noch gut anhören.