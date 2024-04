8.000. GZSZ-Folge: SIE führt seit über 21 Jahren ein Doppelleben

GZSZ-Folge 8.000 am Montag, 15.04.2024 um 19:40 Uhr bei RTL.

Folge 8.000 von GZSZ wird spannend: Der Prozesstag steht an. Nicht nur Carlos hat jegliche Hoffnung auf Freiheit aufgegeben, auch Alicia verzweifelt daran, dass sie nichts mehr für Carlos tun kann. Während Paul versucht, für Alicia da zu sein, kann Michi immer noch nicht fassen, dass Katrin und Tobias wirklich eine Falschaussage machen wollen.

Wird es eine Wendung geben?

Tatsächlich zieht Katrin ihren Plan vor Gericht eiskalt durch. Dann wird Tobias in den Zeugenstand gerufen. Nimmt der Fall eine unerwartete Wendung?

Interview

Im großen Interview verrät Katrin Flemming (Ulrike Frank) einiges zu ihrer Rolle bei GZSZ



GZSZ feiert die 8.000. Folge – was löst das in dir aus?

Ich freue mich total, schon so lange ein Teil von GZSZ zu sein! Es ist unglaublich, dass wir nach 8.000 Folgen immer noch so erfolgreich sind und vor allem mit so viel Engagement, Energie und Spaß bei der Sache sind.

Welche Rolle spielt Katrin in der 8.000. Folge?

Katrin verfolgt weiter ihre Revanche gegen Carlos, gemeinsam mit Tobias, und hofft, dass mit der Gerichtsverhandlung endlich ein Schlusspunkt gesetzt wird. Damit würde sich auch die Situation mit Tobias beruhigen, der langsam Gewissensbisse bekommt. Es spitzt sich alles zu und wird zu einer Frage der Loyalität.

Wie stolz bist du, ein Teil davon zu sein?

Ich freue mich sehr, eine der Protagonistinnen der 8.000. Folge sein zu dürfen.

Gibt es etwas, was dir an deiner Rolle Katrin nicht gefällt?

Es tut mir leid, dass sie so schnell dichtmacht, weil sie schon zu oft enttäuscht wurde, aber inzwischen kann sie sich dann doch auch wieder öffnen und Vertrauen fassen.

Gibt es etwas, was die Zuschauer noch nicht von dir als Ulrike wissen?

Vieles, was privat ist, darf auch gerne privat bleiben. Aber es ist kein Geheimnis am Set, dass ich mir keine Witze merken kann, geschweige denn erzählen – was dann schon wieder lustig sein kann. Besonders mit Tommy hatte ich da immer großen Spaß.

Wie blickst du auf die vergangenen GZSZ-Jahre zurück?

Es ist Wahnsinn, immerhin sind es bei mir schon mehr als 21 Jahre als Katrin Flemming. Eine absolute Bereicherung und ein Glück für mich, dass ich meinen Wunschberuf jeden Tag ausüben darf. Ich genieße die kreative Zusammenarbeit auf hohem Niveau mit so vielen geschätzten Kolleg:innen vor und hinter der Kamera.

Was war bisher dein denkwürdigster Moment in deiner Rolle bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“?

Bei mehr als 21 Jahren kommt natürlich einiges zusammen, aber die Hassliebe mit Jo Gerner war und ist sicher denkwürdig, die Liebesgeschichte mit Till „Bommel“ samt tragischem Ende in St. Peter Ording ist unvergessen, und auch die Inzest-Story mit dramatischem „Tod durch Ananas“ ist schon legendär.

Wie würdest du deine Beziehung zu anderen Figuren in der Serie beschreiben?

Es gibt einige Figuren, zu denen Katrin ein gutes Verhältnis hat, Jo als ewiger Partner durch dick und dünn, die beste Freundin Maren, das Kleeblatt mit Yvonne und Nina, die Liebe mit ihrem Ehemann Tobias. Andere haben Respekt vor Katrin, auch auf Grund dessen, was sie geleistet und erreicht hat, manche auch mit einem Anteil Furcht vor unangenehmen Konsequenzen, weil sie ihr nicht gewachsen sind. Und manche können mit ihrer Art und ihrer flexiblen Auslegung von Rechtschaffenheit wenig anfangen.

Wie bereitest du dich auf die emotionalen Szenen vor, die deine Rolle durchmacht?

Ich bereite mich sowieso immer gut vor, bei hochemotionalen Szenen ist meine Vorbereitung besonders genau, damit ich beim Dreh alles parat habe. Manchmal bediene ich mich bestimmter Erinnerungen, manchmal höre ich spezielle Musik, so dass ich dann emotional aufgeladen ans Set komme und sofort loslegen kann. Diese Szenen brauchen immer extra viel Energie und Vorsicht, da ich dann auch besonders durchlässig und sensibel bin und sein muss.

Inwiefern unterscheidet sich dein Charakter von dir im wirklichen Leben?

Ich führe jetzt seit mehr als 21 Jahren eine Art Doppelleben. Katrin Flemming ist mir sehr vertraut, ich mag sie sehr, weil ich sie auch gut verstehe, und verteidige sie jederzeit. Und trotzdem bin ich froh, dass ich doch so anders bin. Das Wohl anderer Menschen liegt mir sehr am Herzen, ich stehe oft für andere ein, aber es fällt mir schwer, für mich selbst einzustehen, das musste ich mir erst antrainieren und übe immer noch. Mein Gerechtigkeitssinn ist sehr stark und ich bin ein eher unsortierter Mensch, was sich z.B. auch auf meinem Schreibtisch ungünstig bemerkbar macht.